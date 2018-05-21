Сотрудник банка умудрился украсть из него технику почти на 2 млн тг

Его приговорили к 3 годам условно.

Судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст.188 ч.3 УК РК (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере), передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Восточно-Казахстанского областного суда.

В суде установлено, что в марте прошлого года подсудимый, устроившись на работу в один из банков Усть-Каменогорска, начал проходить стажировку на должность ведущего менеджера направления безопасности.

"Изучив условия труда, процесс рабочего дня и степень контроля за оборотом и сохранностью технических средств банка, Ж. похищал компьютерную технику. Когда на выходе из банка его останавливал сотрудник службы охраны, то он сообщал, что выносит имущество в связи со служебной необходимостью. Похищенную компьютерную технику Ж. продавал через интернет-сайт, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В июне Ж. был официально трудоустроен на вышеуказанную должность. Оставаясь безнаказанным, Ж. продолжил свою преступную деятельность, совершая хищение имущества банка до октября месяца", - сообщили в суде.

В результате преступных действий подсудимый причинил банку материальный ущерб на общую сумму 1 851 390 тенге.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении кражи, и с учетом наличия смягчающих обстоятельств: раскаяния в содеянном, отсутствия судимости, возмещения ущерба потерпевшему, осужден к 3 годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу

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