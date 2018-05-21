Депутат рассказал о проблемах нефтегазовой отрасли

Доля нефтепереработки от общего объема добычи в среднем составляет 18%.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора страны депутат Глеб Щегельский затронул проблемные вопросы в отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наряду с положительными тенденциями в секторе добычи нефти, нефтегазовая отрасль в целом характеризуется наличием ряда проблем. Это такие как снижение разведанных запасов нефти и низкие темпы развития геологоразведки, в частности, снижение объемов добычи в Актюбинской и Кызылординской областях; неразвитость сектора переработки нефтегазового сырья; образование дефицита на рынке горюче-смазочных материалов и рост цен на топливо, в том числе на сжиженный газ; экспортоориентированность нефтедобычи», - перечислил он.

Мажилисмен подробно остановился на этих проблемных вопросах.

«Прежде всего, это истощение запасов по мере эксплуатации месторождений, и как следствие, качественное ухудшение нефтяного сырья (…). В последние годы снижение объемов добычи сырой нефти и конденсата в основном приходились на Кызылординскую и Актюбинскую области. По имеющимся данным, среднегодовые темпы спада совокупного объема добычи в период с 2014 по 2016 годы составляли 8,3% в Кызылординской области и 12 % в Актюбинской области. Такой спад добычи чреват многочисленными последствиям», - убежден Г. Щегельский.

По его словам, представляется необходимым предпринять меры по увеличению сроков эксплуатации «зрелых» нефтяных месторождений.

«В целях восполнения и роста ресурсной базы нефтегазовой промышленности предлагается проработать вопросы по увеличению объемов финансирования геологоразведки в нефтегазовой сфере как со стороны государства, так и со стороны недропользователей. Сектор переработки и удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах являются болезненными аспектами в развитии нефтегазовой промышленности. Доля переработки от общего объема добычи в среднем составляет 18%. Такое процентное соотношение доли добываемой и перерабатываемой нефти из года в год остается неизмененной. Продолжение такой тенденции гарантирует нашей стране остаться «сырьевым придатком» развитых государств. Это - небезопасно», - предостерег депутат.

В данном аспекте, отметил он, министерству необходимо рассмотреть вопросы переработки нефти с позиции увеличения перерабатывающих мощностей и глубины переработки нефтепродуктов. При этом, особое внимание следует уделить поставке необходимых объемов сырья на переработку.

«Еще один момент, который беспокоит депутатов, - периодические топливные кризисы на внутреннем рынке ГСМ. Осенью 2017 года топливный рынок опять испытал дефицит бензина АИ-92. Образовавшийся дефицит был покрыт импортом топлива. Это привело к росту цен. Как было сказано министром, с завершением модернизации НПЗ снизится импортозависимость и повысится удовлетворенность потребностей внутреннего рынка ГСМ. Однако такая ситуация может носить лишь временный характер. Поскольку перекосы в объемах добычи и переработки нефти, возможная недозагруженность модернизированных мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов из-за спада добычи на месторождениях, с которых поставляется нефть на внутренний рынок, может стать причиной возникновения трудностей с удовлетворением внутренних потребностей нефтепродуктами и кризисов на внутреннем топливном рынке», - подчеркнул парламентарий.

Также, на его взгляд, требует всесторонней проработки вопрос о строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода для покрытия дефицита ГСМ на внутреннем рынке.

«Газовая отрасль несет огромный потенциал для экономического развития. Реализация 5-ой инициативы Елбасы Н.Назарбаева по газификации Астаны несет положительный мультипликативный эффект не только в газификации регионов, но и в укреплении экономической-инфраструктурной составляющей, а также решении экологических проблем центральных районов страны. Поэтому, возможности и ресурсы должны быть сконцентрированы на реализацию проекта по строительству магистрального трубопровода «Сары-Арка», - пояснил Г. Щегельский.

Он добавил, что в рамках масштабной газификации страны должны быть рассмотрены вопросы обеспечения газом восточных регионов с оценкой экономической целесообразности использования ресурсов местных газовых месторождений в Восточно-Казахстанской области.

«Отдельного внимания требует такой социально-значимый рынок, как сектор сжиженного нефтяного газа, который характеризуется проблемами в части ценового дисбаланса, незаконного экспорта и дефицита газа в регионах. Мы надеемся, что эти проблемы найдут свое решение в рамках рассматриваемого законопроекта по внесению изменений в закон «О газе и газоснабжении», инициированного депутатами и одобренного Мажилисом в первом чтении», - заключил депутат.

Ксения Давыдова, Астана