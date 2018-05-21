Адресные справки теперь можно получить через Telegram-бот

Для его использования необходимо иметь регистрацию в базе мобильных граждан.

Вчера запущен Telegram-бот @EgovKzKenesBot, который позволит получать 4 самые популярные услуги посредством SMS, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов.

«Буквально, вчера запущен Telegram-бот @EgovKzKenesBot, который позволит получать 4 самые популярные услуги посредством SMS. В их числе адресная справка, справка об участии физического лица в других юридических лицах, справка о несудимости, справка о наличии или отсутствии недвижимости. Для его использования необходимо иметь регистрацию в базе мобильных граждан, то есть привязать номер своего телефона к профилю портала egov.kz. В ближайшем будущем планируется расширение этого списка. Также, имеется возможность сохранить полученные справки на телефон и/или отправить на свой e-mail», - проинформировал спикер.

По словам Асета Турысова, в ближайшее время компанией запланирован редизайн портала egov.kz, с учетом улучшения юзабилити.

«Так как текущий дизайн был разработан в 2012 году и уже не соответствует требованиям сегодняшних реалий. Для обратной связи с пользователями подготовлена beta-версия портала, которая будет скоро доступна. Пользователи смогут оставить свои комментарии», - сообщил он.

Асет Турысов отметил, что сайт Национального удостоверяющего центра РК - pki.gov.kz, тоже будет пересмотрен.

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