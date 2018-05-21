Строительный мусор выбрасывали с четвертого этажа в Алматы

Через дорогу расположены школа и детский сад.

Жительница Алматы прислала в редакцию Zakon.kz видео, на котором видно, как строители выбрасывают мусор из окна четвертого этажа.

"Там народ как раз выкидывает. Посмотрите, здесь находятся детский сад, школа. Вот здание, которое строится, выкидывают прямо из окон кучу мусора, который пылит", - сказал голос за кадром.

Позже весь мусор погрузили в КамАЗ и вывезли за пределы площадки.

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