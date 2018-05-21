В Казахстане создадут единую онлайн-библиотеку

Работы по модернизации библиотек уже дают свои результаты.

В Казахстане весь книжный фонд переведут в электронный формат, будет создана единая онлайн-библиотека. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на тожественной церемонии открытия фестиваля «Рухани қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по модернизации библиотек уже дают свои результаты. На сегодня увеличивается число библиотек, имеющих доступ к интернету, обновляется книжный фонд, производятся работы по переводу книжного фонда в цифровой формат. Мы хотим совместно с партией «Нур Отан» начать работы по трансформации наших библиотек в современные Центры знаний, по их модернизации. В результате мы сформируем единую сеть онлайн-библиотеки, весь книжный фонд страны будет переведен в цифровой формат», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, в семи регионах Казахстана: Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской и Восточно-Казахстанкой областях откроются новые музеи, также в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской областях откроются три новые библиотеки. Кроме того, в 15 регионах будут обновлены библиотеки по новым стандартам.

Отметим, в Астане в рамках празднования Дня работников культуры и искусства проходит I Фестиваль организаций и сотрудников культуры и искусства «Рухани қазына - 2018».

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