Опубликованы кадры выступления Назарбаева о правах женщин

Свободной должна быть женщина, свободным должен быть мужчина - Назарбаев.

В декабре 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с молодежью независимого Казахстана и рассказал им о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Архивный фрагмент опубликован Телерадиокомплексом Президента, передает Zakon.kz.

“Сейчас на Западе женятся, выходят замуж очень поздно, в 30-35 лет. Женщина хочет стать независимой материально. Не хочет финансово зависеть. Из- за этого остаются в неблагополучной семье дома. И когда карьеру сделает, все сделает, потом создают семью, оба способные, оба могут сами жить. В этом равноправии есть свобода. Свободной должна быть женщина, свободным должен быть мужчина. Не надо. Мы, мужчины, ревнуем или слишком рано или поздно”.

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