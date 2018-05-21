Аким Павлодарской области находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан

В Башкортостане глава региона посетит несколько крупных промышленных и нефтегазовых предприятий.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов прибыл в Уфу с двухдневным рабочим визитом, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В Башкортостане глава региона посетит несколько крупных промышленных и нефтегазовых предприятий.

В их числе завод компании «Башнефть», Уфимское моторостроительное производственное объединение и производство кумола на ПАО «УфаОргСинтез». Также павлодарской делегации, в которую вошли руководители промышленных и агропромышленных предприятий, презентуют индустриальный парк «Уфимский».

Кроме того, аким Павлодарской области станет участником форума-выставки «Газ.Нефть.Технологии», который пройдет в Уфе с 22 по 25 мая. Павлодарская делегация примет участие в одном из пленарных заседаний форума.

В завершении рабочей поездки Булат Бакауов встретится с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым.

Напомним, во время казахстанско-российского форума приграничного сотрудничества в Челябинске, который состоялся в ноябре 2017 года, руководители двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Адиль Аскеров

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