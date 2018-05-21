Первые концепты знаменитых голливудских персонажей

Как бы смотрелись культовые фильмы, если бы главных героев сыграли другие актеры.

История не знает сослагательного наклонения. А если бы знала, можно было бы много чего интересного протестировать. К примеру, проверить, как бы смотрелись культовые фильмы, если бы главных героев сыграли другие актеры. А еще лучше — посадить в режиссерское кресло «Титаника» Квентина Тарантино. Короче говоря, жаль, что история такая безграмотная. Есть только возможность узнать изначальные планы киноделов относительно внешнего вида персонажей, взглянув на концепт-арты, сообщает bigpicture.ru.

Магистр Йода из «Звездных войн».

Чубакка оттуда же.

И еще Джабба Хатт.

Базз Лайтер из «Истории игрушек».

Хагрид из «Гарри Поттера».

Тор.

Серебряный Серфер из «Фантастической четверки».

Человек-паук из «Нового Человека-паука».

Нейтири из «Аватара».

Гусеница из «Алисы в Стране чудес».

Безумный Шляпник оттуда же.

Шрек.

Зверь из «Людей Икс».

Эмма Фрост оттуда же.

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