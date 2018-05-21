Фильтры для выявления менингита установлены в детсадах и школах Алматы

При подозрении на заболевание детей будут отправлять в поликлинику для диагностики.

В школах и детских садах Алматы организованы и оборудованы фильтры, которые помогут выявлять пациентов с менингитом. Об этом в ходе брифинга в городском Департаменте охраны общественного здоровья сообщила руководитель ведомства Айзат Молдагасимова, передает корреспондент BNews.kz.

Для стабилизации ситуации с заболеваемостью менингитом среди жителей вынесено два постановления Главного государственного врача Алматы "Об организации и контроле за проведением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при менингококковой инфекции" и "О введении ограничительных мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекции".

"Мы организовали и оборудовали фильтры во всех амбулаторных и поликлинических учреждениях, а также детских садах и школах для того, чтобы в течение дня наблюдать за детьми, у которых есть проявление заболевания. Если есть такие случаи, мы детей сразу отправляем в поликлинику для диагностики. Людей с подозрением на менингит мы госпитализируем на базе двух больниц. Проблем у нас с койками нет, также нет проблем с лекарствами. Эффективная мера – это антибиотики", - пояснила Айзат Молдагасимова.

Также в городе ограничены организации культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ранее городские медики рассказали о ситуации с менингококковой инфекцией в городе. Слухи о семи погибших не подтвердились. В городе от тяжёлой формы менингита скончались три человека.

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