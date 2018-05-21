В Туркменистане полицейские конфискуют у водителей "красивые" номера - СМИ

Запрет на использование номеров с комбинацией цифр "77", по версии СМИ ввелся из-за того, что они предназначены исключительно для родственников президента.

Полицейские инспекторы в Туркменистане начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на "77". Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Как пишет источник, запрет на использование номеров с цифрами "77" связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. При этом региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все "красивые" номерные знаки.

Введению запрета предшествовал инцидент, когда один из инспекторов остановил кого-то из близких Бердымухамедова. В связи с этим министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен строгий выговор за "неудовлетворительное исполнение должностных полномочий", а также "ослабление надзора за подведомственными органами".

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