В соответствии с пунктом 3 статьи 225 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждена Инструкция по разработке программы работ по статусу удержания.

Разработка программы работ осуществляется недропользователем.

Программа работ содержит описание и сроки:

1) мероприятий по консервации на участке добычи (его части), которому (которой) присваивается статус удержания;

2) мероприятий, проводимых недропользователем для вывода участка добычи (его части) из статуса удержания и возобновления операций по добыче;

3) мер поддержки социально-экономического характера, которые недропользователь обязуется предпринять в отношении работников, занятых на работах на участке добычи (его части), которому (которой) присваивается статус удержания (перевод на другую работу (другой участок работы), переподготовка в целях обучения новым специальностям (профессиям), повышение квалификации и другое).

Программа работ состоит из следующих разделов:

1) введение;

2) текущее состояние;

3) основания присвоения статуса удержания;

4) мероприятия в период статуса удержания;

5) реквизиты недропользователя;

6) список использованных источников.

При необходимости разделы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 5 настоящей Инструкции, состоят из подразделов, а подразделы из пунктов, объединяющие близкие по содержанию сведения и представляющие собой смысловое единство. В случае выделения подразделов, каждый подраздел также имеет заголовок.

Каждый раздел, подраздел и пункт нумеруются арабскими цифрами. Нумерация разделов сквозная. Самостоятельными являются нумерация подразделов в каждом разделе и нумерация пунктов в каждом подразделе.

Нумерация страниц программы работ сквозная и указывается в нижней части листа по центру арабскими цифрами после титульного листа и оглавления.

Программа работ составляется на казахском и русском языках.

В тексте программы работ допускается сокращение наименований и употребление аббревиатур с расшифровкой их значения в сносках в нижней части соответствующей страницы.

Единицы величин, используемые в программе работ, выражаются в единицах величин Международной системы единиц.

Основной текст программы работ печатаются единым шрифтом с применением текстового редактора с расширением «doc» или «docx». Заголовки разделов и подразделов выделяются жирным и курсивным шрифтом. Размер используемого шрифта 12 (Times New Roman), через одинарный межстрочный интервал. Шрифт сносок и таблиц печатается меньшего размера, с обычным начертанием.

Экономические и социально-экономические показатели, приведенные в программе работ, подтверждаются соответствующими расчетами. Расчеты приводятся в программе работ либо ее отдельным приложением.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.