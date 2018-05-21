Байбек поручил восстановить тротуары на улицах Алматы

Этим летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 км тротуаров и благоустройство почти 600 дворов.

Аким Алматы осмотрел ряд городских улиц и дал конкретные поручения по их благоустройству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В ходе рабочего обхода глава мегаполиса поручил восстановить тротуар с восточной стороны Калдаякова между улицами Гоголя и Айтеке би, где собственниками зданий в ущерб пешеходам была организована автомобильная парковка.

Соответствующим управлениям поручено принять меры в отношении застройщика жилого комплекса на углу улиц Абдуллиных и Гоголя, захватившего общественную территорию под парковку. Все работы по благоустройству участка с приоритетом для пешеходов будут произведены строительной компанией за счет собственных средств.

В рамках текущего ремонта будет произведено благоустройство участка улицы Гоголя от Калдаякова до Центрального парка культуры и отдыха. При этом все незаконные пристройки, затрудняющие движение пешеходов, будут демонтированы. Стоит отметить, что ранее улицу отремонтировали на участке от Калдаякова до Желтоксан.

Этим летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 км тротуаров и благоустройство почти 600 дворов.

Капитальным ремонтом будут охвачены все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд городских проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».

Ранее жители Алматы заметили акима на улицах города.

"Вон, видишь, ругает кого-то, 100%. Руками машет", - предположил тогда алматинец.

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