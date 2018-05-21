Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях РК
Ожидаются сильные дожди, ветер, пыльная буря.
Фото : gorodlip.ru21 мая 2018, 15:35
В четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Так, 23 мая на реках ВКО и Алматинской областей в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока.
Сутки 22 мая в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с.
22-23 мая в Кызылординской области местами ожидаются гроза; 22-24 мая северо-восточный ветер 15-20 м/с, шквал, пыльная буря.
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