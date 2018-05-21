В США нашли утонувшую свинью-мутанта с человеческими руками

Кадры со странным животным попали в сеть, пользователи гадают, действительно ли такое возможно на самом деле.

В США стал крайне популярным ролик, на котором снята утонувшая свинья с человеческими руками, пишет zakon.kz со ссылкой на The Mirror.

По версии сторонников теории заговора, на кадрах снят "мутант" с головой свиньи и человеческими руками. Тушу животного обнаружили плавающим в одном из американских озер. На первый взгляд кажется, что это просто мёртвая свинья, однако при ближайшем рассмотрении можно заметить длинный хвост и нехарактерные для животного руки.

Видео стало вирусным сразу после того, как было опубликовано на YouTube-канале Disclose Screen. Роликом менее чем за сутки поделились более двух тысяч пользователей. Автор ролика в ходе съемки в страхе спросил: "Что это, чёрт возьми, такое?". После чего предложил поскорее "убраться отсюда".

Однако пользователи Сети посчитали, что это всего лишь разлагающаяся свинья, тело которой раздулось до таких размеров.

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