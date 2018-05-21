Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США нашли утонувшую свинью-мутанта с человеческими руками

Кадры со странным животным попали в сеть, пользователи гадают, действительно ли такое возможно на самом деле.

Фото : Кадр YouTube21 мая 2018, 15:35

В США стал крайне популярным ролик, на котором снята утонувшая свинья с человеческими руками, пишет zakon.kz со ссылкой на The Mirror.

По версии сторонников теории заговора, на кадрах снят "мутант" с головой свиньи и человеческими руками. Тушу животного обнаружили плавающим в одном из американских озер. На первый взгляд кажется, что это просто мёртвая свинья, однако при ближайшем рассмотрении можно заметить длинный хвост и нехарактерные для животного руки.

Видео стало вирусным сразу после того, как было опубликовано на YouTube-канале Disclose Screen. Роликом менее чем за сутки поделились более двух тысяч пользователей. Автор ролика в ходе съемки в страхе спросил: "Что это, чёрт возьми, такое?". После чего предложил поскорее "убраться отсюда".

Однако пользователи Сети посчитали, что это всего лишь разлагающаяся свинья, тело которой раздулось до таких размеров.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты