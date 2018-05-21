4-летняя девочка застряла головой в решетке балкона в Караганде

Cпасатели разогнули металл решетки с помощью домкрата.

В Караганде 4-летняя девочка пролезла головой в пространство между прутьями балконной решетки и застряла. В таком положении девочка провела больше часа, пока ее не извлекли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызов в нашу службу спасения поступил в воскресенье, в 9 часов утра. Прохожие заметили девочку, которая громко плакала. Люди не понимали, что случилось, пока рассмотрели, прошло около часа. Девочка застряла, вытащив голову в балконный проем. По приезду спасателей стало известно, что мама была дома, но не слышала, как ребенок застрял. Соседей с седьмого, восьмого этажей не оказалось дома. Спасателям понадобилось около семи минут, чтобы пробраться к девочке с балкона параллельного подъезда», - рассказал представитель частной службы спасения Андрей Фридовский.

Оказавшись на балконе, где застряла девочка, спасатели разогнули металл решетки с помощью домкрата.

«Изначально девочка пыталась выбраться сама, но у нее не получилось этого сделать, и она до крови разодрала себе ухо», - сказали в службе спасения.

Как стало известно, в квартире вместе с девочкой находилась ее мать. Женщина не заметила, что ребенок выбрался на балкон. Родительница не могла открыть дверь спасателям, так как ключи от квартиры случайно забрала ее мать. Примерно в это же время в частную службу спасения позвонили обеспокоенные детским плачем соседи.

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