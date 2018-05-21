Пресс-секретарь премьер-министра РК покинул свой пост

Он приступает к работе советника в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Пресс-секретарь премьер-министра РК Айдос Кыдырма уходит с поста руководителя пресс-службы премьер-министра РК. Об этом он сообщил в Facebook, передает Zakon.kz.

«Я закончил работу пресс-секретаря и руководителя пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан. Спасибо Бахытжану Абдировичу за доверие, за поддержку коллегам в СМИ и за командный дух всем с кем работал. Я также хотел бы поблагодарить всех друзей, которые выразили благодарность за мою работу», - написал он.

По его словам, свой дальнейший путь он продолжит в дипломатической работе в качестве советника в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике.