Почему растет число ЧС с участием детей

Дети тонут в бочках и арыках, гибнут при пожарах, выпадают из окон верхних этажей.

Кто виноват в росте случаев гибели детей, и что нужно знать родителям, дабы избежать подобных ЧП, журналисту Zakon.kz рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Преступная халатность

По его словам, в большинстве подобных трагедий, основная причина – недосмотр родителей и отсутствие у детей элементарных знаний по технике безопасности. А ведь к каждому ребенку персонального спасателя не поставишь, а потому именно с малых лет нужно объяснять своим детям, какие опасности могут их поджидать, как избежать этих рисков и уцелеть при возможных ЧС. И, конечно, родителям нужно уделять больше внимания своим детям, не оставляя их без присмотра, а не просиживать дни в соцсетях. Возможно, раньше, подобных ЧС с детьми было меньше, как раз потому, что при отсутствии интернета у мам было больше времени следить за ними.

«Только в этом году на водоемах страны утонуло 12 детей, 3 удалось спасти. При этом 10 случаев падения в воду произошло именно вследствие оставления детей без присмотра взрослых. Более того, в прошлом году 29 детей погибли во дворах собственных домов или на прилегающей территории. Так, шесть малышей утонули в емкостях для полива и баках с водой, 7 упали в выгребные ямы и септики, 2 – в колодцы. Еще 11 детей утонули в арыках и оросительных каналах, 2 – в бассейне, 1 упал с парома. В основном это дети 4-5 лет, которые в силу возраста еще не могут осознать грозящую опасность. Но ведь взрослые должны это понимать. Неужели трудно накрыть крышкой ту же выгребную яму или колодец? А недавно в Жамбылской области произошел просто ужасающий случай, когда девочка 2016 года рождения погибла, попав под грузовой поезд. Как можно было отпустить гулять двухлетнего ребенка без сопровождения взрослых, зная, что возле дома пролегают железнодорожные пути?» – возмущается представитель КЧС.

Опасные игры

Вызывает опасения и ситуация с гибелью детей при пожарах. По данным КЧС, за последние 3 года на территории республики в огне погибло 108 детей (в 2016 – 47, в 2017 – 48, а за 4 месяца текущего года – 13).

Кроме того, от отравления угарным газом, без возникновения пожара, погибло 40 детей (2016г. – 16, 2017г. – 18, 4 мес. 2018г. – 6). Ежегодно в Казахстане происходит около 500 пожаров (5% от общего количества пожаров по республике) по причине детской шалости с огнем. Основной причиной гибели детей при пожарах являются: оставление без присмотра, нахождение в состоянии сна, неправильные действия при пожаре.

Комитет по чрезвычайным ситуациям неустанно проводит профилактическую работу, разъясняя школьникам и родителям правила безопасности, выпускает различные буклеты и видеоролики, распространяя их в интернете. Но не все они доходят до адресата.

«К сожалению, у нас так принято, что если произошел какой-то скандал или жуткий слух появился, то эти видеоролики распространяются в соцсетях молниеносно. Но если мы в мессенджерах распространили видеоролик, призывающий к безопасности и правильному поведению при ЧС, то человек его в лучшем случае посмотрит, но пересылать никому не будет, а в худшем – просто удалит с телефона. Сейчас мы разработали очередной видеоролик, где наглядно показываем, как дети повторяют то, что делают взрослые. Например, если мама гладит что-то на гладильной доске, то дочь в ее отсутствии схватит этот утюг и начнет что-то гладить, вызвав короткое замыкание или пожар с использованием электроприбора. Или как дети, оставшись одни и подражая родителям, начинают играть со спичками, зажигалками, электроприборами. Поэтому, прежде всего, нужно объяснять детям насколько все это опасно, убрать все эти утюги или спички в места, где дети не смогут их достать, а главное не оставлять их одних. Если нужно срочно отлучиться из дома – заведите ребенка к соседям», - советует Р. Иманкулов.

Безопасность лишней не бывает

Еще одна распространенная опасность, подстерегающая малышей дома, – выпадение из окна. Чаще всего страдают дети до 5 лет, и, по словам Иманкулова, несмотря на все профилактические меры, предпринимаемые КЧС, еще ни одно лето не обошлось без жертв. Хотя для того, чтобы избежать трагедии достаточно соблюдать ряд не столь уж сложных правил.

«Не оставляйте маленьких детей одних и даже, находясь с ними дома, не оставляйте окна открытыми. Особенно, если рядом имеются предметы мебели, способные облегчить доступ к окну. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – они не предназначены для защиты от падений, тогда как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу, и чем позднее ребенок научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Поэтому не лишним будет установить на окнах блокираторы или специальные ручки-замки. Также можно посадить под окнами зеленые насаждения (особенно, если вы живете в частном доме), которые смогут смягчить приземление. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими, не держите ребенка за одежду. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона – впоследствии он может воспользоваться этим умением и в ваше отсутствие. И, конечно, надо с раннего детства преподавать детям уроки безопасности, а также учить старших детей присматривать за младшими», - рекомендует представитель КЧС.

В общем, по мнению Р. Иманкулова, родителям всегда нужно просчитывать возможные риски и сделать все от них зависящее, чтобы обезопасить собственного ребенка. Например, вряд ли какой родитель сознательно рассыплет перед маленьким ребенком бисер, зная, что он может его проглотить. Но при этом спокойно оставляет в доступных местах спички и другие предметы способные нанести вред.

Владимир Демидов

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