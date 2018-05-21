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В Астане будет временно изменено движение автобусных маршрутов

Изменения в маршрутах будут действовать в период с 23 по 26 мая.

Фото : news.rambler.ru21 мая 2018, 15:45

В период проведения V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества "KADEX-2018" с 23 по 26 мая 2018 года будут временно изменены схемы движения некоторых автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОАП РК.

Изменения маршрутов организованы для обеспечения максимального удобства жителей и гостей города, а также для быстрого доступа на территорию выставки "KADEX-2018".

Во время прохождения выставки движение автобусных маршрутов №№ 12, 51 и экспресс-маршрута № 100 по проспекту Кабанбай батыра будет проходить с заездом на объездную автомобильную дорогу Астаны (район Международного аэропорта) и остановкой возле территории выставки "KADEX-2018" и далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении – по аналогичной схеме движения.


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