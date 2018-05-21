В частности, внесены следующие изменения:

абзац второй пункта 21 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 27 изложен в следующей редакции:

«Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», законы Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 1 февраля 2012 года «О фонде национального благосостояния»;»;

абзац второй пункта 48 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 51 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 54 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 60 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 63 изложен в следующей редакции:

«Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;»;

абзац второй пункта 72 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 78 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 81 изложен в следующей редакции:

«Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 105 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 108 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 114 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», законы Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 129 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 156 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 159 изложить в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 165 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 168 изложить в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 171 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 186 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 198 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 204 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;»;

абзац второй пункта 207 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 213 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 216 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 219 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 222 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 225 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;»;

абзац второй пункта 228 изложен в следующей редакции:

«Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.