Министерство информации: сначала казнить, потом разъяснить?

Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров 4 мая направил в адрес редакции сайта ng.kz и его владельца ТОО «Твой шанс» предписание об устранении нарушений. «В ходе мониторинга на интернет-ресурсе http://www.ng.kz выявлено нарушение пункта 5-1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», - говорится в предписании.

Редакции предлагается в течение 10 рабочих дней устранить выявленное нарушение. В противном случае «в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона РК «О связи» будет вынесено предписание по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу на территории Республики Казахстан».

Речь идет о требовании к собственникам или владельцам ресурса идентифицировать пользователей сайтов, желающих оставлять свои комментарии под публикациями.

По мнению редакции, угроза закрытия сайта не основана на законе, так как на сайте разработаны Правила комментирования, соблюдение которых контролируется премодерацией. Кроме того, «Наша Газета» считает, что Министерство не сдержало свое обещание разъяснить техническое моменты регистрации пользователей электронных ресурсов. Более того, в январе Министерство информации и коммуникаций, отвечая на запрос Азаттыка, пообещало разместить образец договора между интернет-ресурсом и пользователем на своем сайте. Договор на сайте министерства найти не удалось.

В настоящее время редакция прорабатывает механизм регистрации пользователей самостоятельно, не дождавшись разъяснений от министерства. Но для его тестирования необходимо время, чтобы не нарушить права постоянных пользователей сайта. Поэтому 15 мая и. о. главного редактора «Нашей Газеты» направил письмо министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву и заместителю председателя Комитета Михаилу Комиссарову с просьбой продлить срок исправления нарушения до 11 июня.

Ответ пока не поступил.

Кстати, текст закона «Об информатизации», размещенный на сайте Министерства, вообще не содержит пункта 5-1 статьи 36.