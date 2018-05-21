В свадебном платье Меган Маркл нашли подвох

Платье невесты было слишком теплое.

Лондонский дизайнер люксовых платьев Кэролайн Артур (Caroline Arthur) прокомментировала свадебный наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, который был создан французским модным домом Givenchy. Ее слова приводит издание Independent.

Артур посчитала выбор жены принца Гарри довольно необычным.

«Это был очень жаркий день, а это платье — слишком теплое», — сказала она.

Кроме того, выяснилось, почему Меган Маркл отдала предпочтение именно Givenchy. Клэр Уэйт Келлер (Clare Waight Keller) — автор платья — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Уйэт Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Ранее, в мае, сообщалось, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение не подтвердилось, а за свой наряд Givenchy Меган Маркл заплатила около 550 тысяч долларов.

Более того, эксперты считали, что Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. «Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье», — говорила журналистка Кейти Николл. В итоге платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около 270 тысяч долларов.

Источник: Lenta.ru

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