В ЮКО внедрена практика обсуждения нарушений, встречающихся в коллективах

Цель мероприятия – обсуждение наиболее часто встречающихся недостатков с коллективами и принятие конкретных мер по их недопущению впредь.

В целях исполнения поручения Председателя Агентства РК по делам государственной службы противодействию коррупции А.Шпекбаева, 18 мая текущего года на коллегии областного управления образования с коллективом впервые обсуждались наиболее часто встречающиеся недостатки в сфере образования, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, иницированной Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО, приняли участие руководитель Департамента А.Комекбаев, заместитель руководителя Ғ.Асанұлы, заместитель акима области У.Садибеков, заместители акимов городов и районов, а также руководители районных отделов образования и образовательных учреждений области.

Цель мероприятия – обсуждение наиболее часто встречающихся недостатков с коллективами и принятие конкретных мер по их недопущению впредь.

В ходе мероприятия собравшимся был показан подготовленный Департаментом специальный видеоролик, привлеченных решением Совета по Этике к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Руководитель Департамента Али Амантаевич рассказал, что работа регионального Совета по этике Агентства направлена на профилактику коррупционных нарушений и норм служебной этики.

Заместитель руководителя Департамента Ғ.Асанұлы отметил, что с 2017 года на заседаниях Совета по этике рассмотрены 9 дисциплинарных дел, возбужденных в отношении должностных лиц сферы образования.

Основные нарушения касались предоставления предпочтения при назначении директоров школ, препятствования участникам государственных закупок, а также фактов перечисления денежных средств по не исполненным обязательствам.

Также, было отмечено, что рассмотренные Советом по этике дисциплинарные дела, анализируются и по их итогам, в целях недопушения подобных нарушений, государственным органам направляются письма профилактического характера.

Стоит отметить, что обсуждения наиболее частых нарушений в коллективах будут проводиться и в других сферах.

Кроме того, в целях установления обратной связи с населением, руководство Департамента планирует выехать во все районы области для встречи с населением.

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