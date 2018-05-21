Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Смертельный прыжок парашютистов в Татарстане сняли на видео

Погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.

Фото : Следственный комитет Российской Федерации21 мая 2018, 16:24

По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Когда они начали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте, сообщает НТВ.ru.

После приземления парашютистам пытались помочь медики, но спасти спортсменов не удалось. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.

По словам работников аэроклуба, погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты