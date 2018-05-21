Смертельный прыжок парашютистов в Татарстане сняли на видео

Погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.

По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Когда они начали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте, сообщает НТВ.ru.

После приземления парашютистам пытались помочь медики, но спасти спортсменов не удалось. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.

По словам работников аэроклуба, погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.

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