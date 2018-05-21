Н.Ногаев: Государственная поддержка бизнеса поможет в увеличении экспортного потенциала региона

Глава региона в ходе осмотра предприятия отметил, что субъекты бизнеса для увеличения объема выпускаемой продукции могут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Глава региона совершил облет Исатайского и Курмангазинского районов, в ходе которого проинспектировал работу уполномоченных органов по борьбе с незаконным выловом рыбы, строительство и реконструкцию противопаводковых дамб, а также посетил завод по переработке рыбы в селе Шортанбай Курмангазинского района, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Рыбный завод в селе Шортанбай занимается приемом и переработкой рыбы. На заводе изготавливаются копченная и вяленная рыба, рыбная продукция, полуфабрикаты, щучья икра и др. На предприятии работают порядка 180 человек, продукция помимо внутреннего рынка, также отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Глава региона в ходе осмотра предприятия отметил, что субъекты бизнеса для увеличения объема выпускаемой продукции могут воспользоваться мерами государственной поддержки.

- У нас есть инструменты для поддержки предпринимателей, ряд хороших государственных программ, - сказал Нурлан Ногаев. – Глава государства акцентирует внимание на необходимости создания благоприятных условий для бизнесменов. Воспользовавшись мерами государственной поддержки, предприниматели могут заметно увеличить объем выпускаемой продукции, его качество, экспортный потенциал.

Помимо этого аким Атырауской области в ходе облета Исатайского и Курмангазинского районов ознакомился с мерами предпринимаемыми против лиц совершающих незаконный вылов рыбы, а также осмотрел места строительства и реконструкции защитных противопаводковых дамб в Курмангазинском районе.

По итогам облета Нурлан Ногаев дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

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