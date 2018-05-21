Инфекционисты Алматы: Погибшие от менингита поздно обратились за помощью

Врачи сообщили, что в случаях летального исхода пациенты запустили болезнь.

В трех случаях гибели больных с менингитом в Алматы медики ссылаются на то, что они не своевременно обратились за медицинской помощью. Об этом спикеры отметили в ходе брифинга в городском Департамента охраны общественного здоровья, передает корреспондент BNews.kz.

Главный врач городской клинической инфекционной больницы им. И.К.Жекеновой Айгуль Абдрахманова рассказала, что у погибшей от диагноза менингококковая инфекция была запущенна болезнь. Женщина с острыми болями вместо того, чтобы обратиться в больницу, пошла на работу.

"У нее началось ночью с острых болей в горле, был озноб, температуру она не измеряла. Утром, несмотря на то, что у нее была сильнейшая боль, она поехала на работу. Где даже не могла работать. Тогда коллеги вызвали врачей. Она в тяжелом состоянии была доставлена к нам в больницу. Из приемного покоя сразу госпитализирована в отделение реанимации в состоянии шока. Мы ее сразу осмотрели, проведено несколько мер, были начаты интенсивные мероприятия, но развился синдром. Она погибла в течение суток", - сказала Айгуль Абдрахманова.

В другом случае пациенту рекомендовали при недомогании вызвать врачей, однако он продолжил принимать антибиотики на дому.

"К нам поступили два брата. С ними была проведена беседа, все было объяснено, предупредили, если будет недомогание, обратиться в больницу, вместо этого они начали принимать антибиотики на дому", - добавила главврач.

У погибшего пятилетнего ребенка также бурно развилась инфекция.

"Вся процедура, которая проводилась ребенку от начала заболевания до конца, находится на уровне департамента. Проводятся исследования. По результатам дополнительно сообщим. Однако вся помощь была своевременно оказана. Но, к сожалению, учитывая, что такое молниеносное течение, результат оказался таким", - отметил заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматы по организации медицинской помощи и охране материнства и детства Нуржан Исабеков.

Напомним, в Алматы среди заболевших менингитом зарегистрировано три случая с летальным исходом: двое из них взрослые и один пятилетний ребёнок.

Ранее информацию о "вспышке" менингита в Алматы прокомментировали врачи. Департаменте охраны общественного здоровья заверили, что в городе отмечается подъём заболеваемости, не имеющих вспышечный характер. Так, отметили, что на 19 мая зарегистрировано 15 случаев заболевания менингококковой инфекцией лабораторно подтверждённых, в одном случае - диагноз выставлен клинически.

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