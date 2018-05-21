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Крестьяне Толебийского района ЮКО выращивают чеснок особым способом

В прошлом году, в Толебийском районе с 10,7 га было собрано 177 тонн чеснока.

Фото : Пресс-служба акима ЮКО21 мая 2018, 16:36

В 2016 году в сельском округе Тасарык частный предприниматель Сабыржан Танабаев с помощью техники освоил каменистую землю для выращивания винограда, а также первым в районе приступил к выращиванию чеснока в больших объемах, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Изначально в 2016 году посадив на 10 гектарах земли виноград по новой технологии, в прошлом году дополнительно на 10 га он высадил еще 16 тыс. саженцев винограда, собрав первый урожай. На каждый гектар посевных площадей винограда со стороны государства предприниматель получил субсидию в размере 750 тыс. тенге.

Кроме того, в этом году, в том же сельском округе - Тасарык вместо старого яблоневого сада на 10 га приступил к выращиванию чеснока, в том числе высадил особым методом на 2-х гектарах семена дикого чеснока. На сегодня фермер планируют собрать с одного гектара не менее 10 тонн продукции и экспортировать в зарубежные страны.

Стоит отметить, в прошлом году, в Толебийском районе с 10,7 га было собрано 177 тонн чеснока. В свою очередь, - это говорит о том, что в последние годы жители района стали уделять особое внимание сфере сельского хозяйства. И причина этому – меры государственной поддержки.


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