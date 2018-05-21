Вопросы кибербезопасности обсудят на «KADEX 2018»

Под влиянием растущего спроса Казахстане развивается рынок кибербезопасности. Готовящаяся выставка вооружений «KADEX 2018» впервые представит разработки 60 компаний из 12 стран мира в области кибербезопасности.

Одним из ключевых трендов современности является интенсивное развитие и переплетение информационно-коммуникационных сетей. Интернет стал важнейшейжизнеобеспечивающей инфраструктурой. Но практика показывает, что кибер-технологии обусловили появление и новых форм уязвимости. В Казахстане формируются контуры национальной архитектуры кибербезопасности. МОАП систематизировало усилия государства в области укрепления кибербезопасности в части концептуальных и управленческих подходов в новой сфере. Концепция «Киберщит» обозначила основные направления политики защиты казахстанского киберпространства.

Под влиянием растущего спроса Казахстане развивается рынок кибербезопасности. Готовящаяся выставка вооружений «KADEX 2018» впервые представит разработки 60 компаний из 12 стран мира в области кибербезопасности. Новое направление связано с функционалом МОАП, которое по законодательству является госрегулятором данной сферы.

Также это учет перспективных трендов в оборонно-промышленном комплексе. В ближайшие 10 лет военная индустрия будет развиваться в русле комбинированных продуктов на базе военных, электронных, информационных и космических разработок. Это военные роботизированные беспилотные системы с применением кибер и космических технологий. Поэтому демонстрация данных технологий на одной площадке представляется логичной.

В рамках «KADEX» пройдет конференция «Cyber & Digital Security», которая соберет экспертов из 15 стран. Тематика – промышленная кибербезопасность, ведь по оценкам именно промышленность, наряду с финансовым сектором, чаще всего подвержена кибератакам.

Прямой обмен мнениями между специалистами высокого уровня, который ожидается на «KADEX», позволяет держать руку на пульсе и перенимать лучший и апробированный опыт.

Тимур Шаймергенов,

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК, кандидат политических наук

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!