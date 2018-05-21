В частности, изменения внесены в следующие НПА:

приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2013 года № 750 «Об утверждении Правил выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала»

пункт 12 изложен в следующей редакции:

«12. Срок выдачи или продления срока действия Свидетельства авиационного персонала составляет 18 (восемнадцать) рабочих дней.»;

приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации»

пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Общий срок сертификации 40 (сорок) рабочих дней.»;

стандарт государственной услуги «Выдача свидетельств авиационному персоналу», утвержденным указанным приказом:

пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Срок оказания государственной услуги:

1) со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал - 18 (восемнадцать) рабочих дней;

2) максимальное допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугодателю - 20 (двадцать) минут;

3) максимальное допустимое время обслуживания услугополучателя - 30 (тридцать) минут.»;

пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная)/бумажная.»;

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказания государственной услуги - выдача свидетельства авиационному персоналу (далее - свидетельство), либо письменный мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная/бумажная.

Свидетельство выдается услугодателем услугополучателю при личном посещении под расписку в журнале учета и регистрации выданных свидетельств.

В случае обращения услугополучателя за получением результата оказания государственной услуги на бумажном носителе результат оказания государственной услуги оформляется в форме электронного документа, распечатывается и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица услугодателя.

В случае обращения через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомление с указанием места и даты получения результата государственной услуги.»;

Стандарт дополнен пунктом 9-1 в следующей редакции:

«9-1. Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по следующим основаниям:

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленным квалификационным требованиям, утвержденным приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2011 года № 362 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7058), а также Правилам выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала, утвержденным приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2013 года № 750 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8782) и Типовым программам профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденным приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 сентября 2013 года № 764 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8785);

3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.»;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.