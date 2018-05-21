В метро Алматы изменится график движения поездов
Он будет составлять десять минут.
Фото : newsman.kz21 мая 2018, 17:03
С 1 июня алматинский метрополитен переходит на летний график движения поездов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".
"Начиная с 1 июня интервал движения поездов (с 06:30 до 9:20 и с 17:00 до 20:00) будет составлять десять минут. В другие часы интервал соответственно составит тринадцать минут", - сообщили в пресс-службе.
В выходные дни интервал движения электропоездов будет составлять тринадцать минут.
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