В метро Алматы изменится график движения поездов

Он будет составлять десять минут.

С 1 июня алматинский метрополитен переходит на летний график движения поездов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".

"Начиная с 1 июня интервал движения поездов (с 06:30 до 9:20 и с 17:00 до 20:00) будет составлять десять минут. В другие часы интервал соответственно составит тринадцать минут", - сообщили в пресс-службе.

В выходные дни интервал движения электропоездов будет составлять тринадцать минут.

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