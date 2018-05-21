В Алматы прошел турнир по боксу на Кубок Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК

За личное первенство боролись 96 сильнейших армейских боксеров страны.

За личное первенство и главную награду турнира в этом году боролись 12 команд, 96 сильнейших армейских боксеров страны в 8 весовых категориях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

Среди них старший лейтенант Канат Сулейменов - мастер спорта, трехкратный чемпион СНГ, участник многих международных турниров, Бауржан Абдуллаев - мастер спорта, чемпион Вооруженных Сил, рядовой срочной службы, Азамат Тилегенов - мастер спорта, двукратный чемпион Казахстана и другие.

Выступая перед участниками турнира, начальник штаба - первый заместитель Командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Мереке Кучекбаев подчеркнул важность целей, которые преследует соревнование:

- В первую очередь это пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания, популяризация бокса в Вооруженных Силах страны, повышение мастерства и квалификации армейских спортсменов, а также отбор перспективных боксеров для формирования сборных команд.

Полковник Кучекбаев пожелал всем участникам соревнований удачи и хорошей реакции. Бокс не любит тех, кто «пропускает», - пошутил он.

Важность мероприятия подчеркнул также и гость, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, отметив, что оно прошло на высоком уровне и на пьедестал почета взошли действительно сильнейшие боксеры.

- Такие мероприятия не просто нужны, они необходимы, - подытожил чемпион. - Бокс воспитывает прежде всего волю к победе, закаляет характер и способствует приобретению чувства уверенности. Он учит достойно противостоять противнику, предугадывать его действия и не менее достойно проигрывать, сохраняя уважение к себе и сопернику.

Командные места в турнирной таблице распределились следующим образом: первенство уверенно завоевала команда Регионального командования «Юг», за второе место не на шутку бились команды Регионального командования «Восток» и Десантно-штурмовых войск. В итоге «серебро» досталось Востоку, а десантники заняли третью ступень пьедестала.



- Для любого военнослужащего большая гордость защищать честь своей воинской части и войск на турнире на Кубок Главнокомандующего Сухопутными войсками, - рассказывает победитель соревнований рядовой Нурканат Калдыбай. - Я остался в Десантно-штурмовых войсках после срочной службы. Будучи солдатом, выступал на турнире Командующего войсками, очень серьезно готовился и к этим соревнованиям и счастлив, что занял первое место в своей весовой категории.

В личном первенстве лидировали: в весовой категории 56 килограмм Владимир Найбергер (войсковая часть 14776), в весовой категории 60 килограммов Дамир Аширбаев (СВО), в весе 64 килограмм Нурканат Калдыбай (Десантно-штурмовые войска), в весовой категории 69 килограммов Думан Сулейменов (войсковая часть 14776). Среди 75-киллограмовых боксеров лидировал Азат Койсаринов (Региональное командование «Восток»), в следующей весовой категории первым стал Канат Таурбаев (Региональное командование «Восток»), в более тяжелом весе 91 килограмм золото досталось Алексею Севастьянову (войсковая часть 14776), а в весе свыше 91 килограмма Байбатшаев Шархан (Региональное командование «Юг»).

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