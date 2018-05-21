В Казахстане особое внимание уделяют применению альтернативных мер и досудебной пробации

Международные организации разработали стандарты применения пробации в отношении несовершеннолетних.

В Астане проходит workshop по наращиванию потенциала государственных и судебных органов для работы с организациями гражданского общества в обеспечении доступа к правосудию уязвимых групп в местах лишения свободы, передает Zakon.kz.

Участники. Как сообщила судья Верховного суда Газиза Мусабекова, сейчас упор делается на внедрение новых подходов к исполнению наказания, где главным приоритетом становится более широкое применение наказаний, альтернативных лишению свободы, подготовка осужденных к жизни на свободе, а также усиление гарантий обеспечения их прав и законных интересов, открытость и прозрачность пенитенциарной системы. По приведенным ею данным, в 2017 году казахстанскими судами рассмотрено 10 124 материала об условно-досрочном освобождении, из них удовлетворены ходатайства в отношении 63,6%. Рассмотрены материалы о замене неотбытой части наказания более мягким в отношении 7218 лиц, из них удовлетворены ходатайства в отношении 51,5%.

- В рамках совместного проекта PRI и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане были разработаны стандарты применения пробации в отношении несовершеннолетних на основании лучших международных практик и норм, отметил профессор Антон Ван Калмтут, член Высшего совета правления Международной тюремной реформы.

Основываясь на анализе судебной практики, эксперт PRI, судья суда г. Астаны в почетной отставке Дания Кисикова сделала выводы, что есть тенденция возвращения судов к практике назначения наказания в виде лишения свободы и неиспользования альтернативных мер наказания.

Согласно мировому рейтингу тюремного населения, по данным на 18 мая 2018 года Казахстан занимает 78-место по тюремному индексу с показателем 194 осужденных на 100 тысяч населения, привел статистику региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов. « Если сравнить с 2016-м годом, то Казахстан занимал 46 позицию и 68 место по общему индексу с показателем 221 осужденный на 100 тысяч населения» - резюмировал эксперт.