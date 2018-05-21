Общий финансовый рынок ЕАЭС будет создан к 2025 году

Первое заседание рабочей группы по обеспечению функционирования единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялось в Астане, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Член Евразийской экономической Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков отметил необходимость формирования данных и сведений по регулированию рынка услуг в 43 секторах экономики, функционирующих в формате единого рынка.

«Важная проблематика рассматривается, поскольку во всех странах, входящих в Евразийский экономический союз сфера услуг вносит максимальный вклад в валовый внутренний продукт. Во всех странах эта доля не превышает 55%, в некоторых странах приближается к 60%. С момента создания Евразийского экономического союза в 2015 году 43 сектора и услуг уже находятся в состоянии единого рынка. 9 секторов услуг были переведены в состояние общего рынка по итогам встречи глав государств на последнем саммите, который состоялся 14 мая в Сочи», - сказал Тимур Жаксылыков.

Также, по его сообщению, ещё 9 секторов услуг будут переведены в состояние единого рынка до 2020 года.

«Сейчас в общем рынке находятся порядка 50% услуг. Эта доля будет продолжать увеличиваться с переводом новых секторов услуг в состояние единого рынка. В круглом столе мы обсудим проблемы, которые возникают, перспективы нашей работы, наметим планы рабочей группы», - отметил Жаксылыков.

«Конечно, заседание имеет большое значение и для бизнеса, и для экономики стран-участниц, поскольку услуги, переведённые в формат единого рынка, имеют возможность без учреждения юридического лица осуществлять свою деятельность на других рынках. Им не требуется получать дополнительную лицензию и проходить те разрешительные процедуры, которые они прошли в своей стране. Мы договариваемся о том, что не выдвигаем дополнительных требований к профессиональной квалификации участников рынка. Также договариваемся о том, что новые требования могут выдвигаться для бизнеса, но если новое внутреннее регулирование создаётся, то оно создаётся на основе национального режима - требования к компаниям из других стран предъявляется ровным счётом такие же, как и к собственным. Считаем, что для всех компаний, которые работают в рынке услуг для них состояние единого рынка позволяет увеличить свой рынок для потребителей», - рассказал спикер.

Кроме того, член Евразийской экономической Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике сообщил, что будет создан рынок финансовых услуг в рамках Союза.

«Мы сейчас находимся на этапе подготовки по поручению глав государств в концепции формирования общего финансового рынка, который должен быть создан к 2025 году. Сейчас национальные и центральные банки, правительства и комиссии всех стран активно работают над концепцией формирования общего финансового рынка. Есть еще несколько важных и ключевых вопросов, которые требуют детального обсуждения для того, чтобы мы смогли концепцию завершить и презентовать. По её итогам будет подготовлен поэтапный план с конкретными обязательствами и мероприятиями по переходу к состоянию общего финансового рынка», - заключил Тимур Жаксылыков.

Акбота Кузекбай