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Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

Были обсуждены актуальные вопросы.

Фото : Liter.kz21 мая 2018, 17:25

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


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