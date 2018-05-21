Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
Были обсуждены актуальные вопросы.
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
21 мая 2018, 17:33
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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