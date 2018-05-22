Умер голливудский художник Билл Голд
За свою карьеру художник нарисовал более двух тысяч кинопостеров.
Фото : Clutch.ua во22 мая 2018, 00:24
В США на 98-м году скончался американский художник Билл Голд, автор постеров к культовым фильмам "Заводной апельсин","8 с половиной" Федерико Феллини, "Славные парни" Мартина Скорсезе, "В случае убийства набирайте "М" Хичкока и другим, сообщает портал Вести.ru.
Билл Голд умер у себя доме в городе Олд Гринвич, штат Коннектикут. За свою карьеру художник нарисовал более двух тысяч кинопостеров.
Особенно тесно Голд сотрудничал с Клинтом Иствудом. Художник нарисовал афиши для его фильмов "Непрощенный", "Сквозь строй", "Таинственная река", "Имя ему Смерть".
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