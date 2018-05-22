Мозг интеллектуалов формирует меньше связей между нейронами

У интеллектуалов меньше нейронных связей в мозгу, но клетки мозга работают более эффективно.

Измерить интеллект человека сегодня очень просто, но как узнать, от чего зависит уровень IQ? Учёных давно волнует вопрос, почему одни люди умнее других. Оказалось, одна из причин кроется в наших генах, сообщает портал Вести.ru.

К разгадке другой причины приблизились немецкие исследователи. Команда из Рурского университета совместно с коллегами из Берлинского университета имени Гумбольдта и Университета Нью-Мексико (США) выяснила, что чем большим интеллектом обладает человек, тем меньше связей между нейронами образуется в его мозге.

Напомним, нейроны – электрически возбудимые клетки мозга – имеют отростки, называемые дендритами и аксонами. Аксоны одного нейрона соединяются с дендритами другого, и место этого контакта называется синапс. Через него и происходит передача нервного импульса от одного нейрона в другому.

Благодаря особому методу нейровизуализации, который помогает отследить связи нейронов на микроструктурном уровне, специалисты выявили удивительную закономерность: у более умных людей количество дендритов и, соответственно, связей между нейронами, намного меньше, чем у людей с более низким интеллектом.

В работе приняли участие 259 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Все они прошли тест на выявление уровня IQ, а также процедуру под названием диффузионная спектральная томография. Это как раз тот метод визуализации, при помощи которого можно определить количество дендритов в коре головного мозга.

Затем учёные сравнили результаты, и оказалось, что у людей с самыми высокими показателями интеллекта было меньше всего дендритов.

Это может показаться странным, признают авторы. Ранее было установлено, что мозг умных людей в большинстве случаев превосходит по размеру мозг людей, не столь одарённых интеллектом (по той же причине, например, собаки умнее кошек).

"Предполагалось, что больший мозг содержит больше нейронов и, следовательно, обладает большей вычислительной способностью", — говорит один из ведущих авторов работы Эрхан Генч (Erhan Genç).

Кроме того, логично было бы предположить, что чем больше дендритов имеет нейрон, тем больше связей он образует и больше информации получает.

Поэтому исследователи решили проверить результаты при помощи нейронных карт, собранных в рамках проекта Human Connectome. Эксперты проанализировали и сравнили около 500 нейронных карт людей разного возраста, и в итоге их результат подтвердился.

Согласно новым данным, число дендритов не зависит от размера мозга и, соответственно, количества нейронов в нём. Процедура МРТ показала, что мозг более умных участников действительно имел больше нейронов, однако демонстрировал меньшую нейронную активность во время прохождения теста IQ, чем мозг менее умных людей.

По словам Эрхана Генча, несмотря на то, что у интеллектуалов меньше нейронных связей, работают клетки их мозга более эффективно. Таким образом, умственная производительность остаётся высокой даже при низкой активности нейронов.

Нейробиологи намерены продолжить разработку и изучение гипотезы нейронной эффективности; пока они воздерживаются от обобщения результатов и обозначения причинно-следственных связей.

Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Nature Communications.

Кстати, ранее специалисты научились выявлять гениев при помощи сканирования мозга. Также выяснилось, что, что длительное вождение разрушает интеллект с тем же успехом, что и просмотр телевизора. А вот привычка лениться оказалась признаком высокого интеллекта.

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