Школьники за рулем внедорожника в Жанаозене сняли видео

По словам авторов видео, за рулем автомобиля марки Toyota "катаются дети больших агашек".

В Казнете распространяется видео с несовершеннолетними детьми за рулем дорогого автомобиля, сообщает ИнАктау.

Его авторами являются сами ребята, которые, по всей видимости, желали похвастаться своим поступком.

По словам авторов поста, за рулем автомобиля марки Toyota "катаются дети больших агашек", которые рулили по ночному Жанаозену, попутно выражаясь нецензурной бранью.

В ДВД Мангистауской области прокомментировали видео, сообщает ЛАДА.kz.

За рулем автомобиля, по информации ведомства, находился семиклассник 2004 года рождения.

- Отец мальчика оставил машину во дворе дома. Сын в это время без его разрешения взял ее, чтобы покататься с друзьями, - отметили в ДВД Мангистауской области.

В отношении отца ребенка стражи порядка составили два протокола по части 1 статьи 612 и части 3 статьи 593 КоАП РК.

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