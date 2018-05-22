Охранник утверждает, что снял на видео призрака
Когда объектив поворачивается на скамейки, то прямо перед ним проскакивает размытый силуэт, который затем исчезает через стену.
На видео мужчина рассказывает, что слышит стук уже в третий раз, но на стадионе уже давно никого нет, сообщает Life.ru.
Когда ночной охранник услышал на пустом футбольном стадионе в Буэнос-Айресе, Аргентина, странные хлопки, то его сердце буквально сжалось. Мужчина, вооружившись камерой, пошёл искать источник шума и обнаружил, что дверь одной из раздевалок стучит сама по себе. На кадрах видно, как мужчина резко входит в помещение, но внутри никого нет, сообщает The Sun.
"Одиннадцать часов ночи, и я уже в третий раз слышу этот грохочущий шум. Я собираюсь снять его и показать людям, чтобы они поверили в то, что я говорю. Раньше со мной никогда не случалось такого. Это ужасно".
Однако при просмотре видео 32-летний Рауль Аргуэльо заметил ещё одну странность. Когда объектив поворачивается на скамейки, то прямо перед ним проскакивает размытый силуэт, который затем исчезает через стену. В итоге Рауль решил уволиться и уже нашёл другую работу.
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