Выписка исправленного счета-фактуры при экспорте

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 Кодекса Республики Казахстан от 25.12.2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) экспортом товаров является вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляемый в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

Оборот по реализации товаров на экспорт, за исключением оборотов по реализации товаров, предусмотренных статьей 394 Налогового кодекса, облагается по нулевой ставке.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 379 Налогового кодекса, в случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта датой совершения оборота по реализации товара является дата фактического пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза в пункте пропуска, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 413 Налогового кодекса в случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта счет-фактура выписывается не позднее двадцати календарных дней после даты совершения оборота по реализации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 412 Налогового кодекса, стоимостные и суммовые значения в счете-фактуре, выписанном на бумажном носителе, указываются в национальной валюте Республики Казахстан.

Стоимостные и суммовые значения в счете-фактуре, выписанном в электронной форме, указываются в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением предусмотренных данным пунктом случаев, при которых возможно указание в иностранной валюте.

При этом согласно пункту 6 статьи 380 Налогового кодекса операция в иностранной валюте в целях раздела 10 Налогового кодекса пересчитывается в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате совершения оборота.

В соответствии пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.

При выписке исправленного счета-фактуры ранее выписанный счет-фактура аннулируется.

Исходя из вышеизложенного следует, что в случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта датой совершения оборота по реализации товара является дата фактического пересечения таможенной границы и счет-фактура выписывается соответственно не позднее двадцати календарных дней после даты фактического пересечения таможенной границы.

В случае необходимости исправления ошибок в части отражения даты совершения оборота, курса валюты налогоплательщик имеет право выписать исправленный счет-фактуру к ранее выписанному счету-фактуре.