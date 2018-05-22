Применение параллельного импорта для отдельных категорий товаров в странах ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в качестве наиболее оптимального, компромиссного решения по вопросу легализации параллельного импорта рассматривает сохранение регионального принципа исчерпания права с возможностью устанавливать изъятия для отдельных категорий товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это позволит добиться максимального социального и экономического эффекта для всех стран ЕАЭС. Об этом заявил руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Аскар Кишкембаев на сессии «Параллельный импорт: в поисках баланса интересов» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Сессия, прошедшая в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), была организована Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), сообщает пресс-служба ЕЭК.

Вопрос возможного введения в ЕАЭС параллельного импорта по-прежнему активно обсуждается. «Дифференцированный подход к применению принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности позволит наиболее эффективно обеспечить поддержку, модернизацию и развитие различных отраслей экономики государств-членов», - считает Аскар Кишкембаев.

В Договоре о ЕАЭС зафиксирован региональный принцип исчерпания права на товарный знак, который предполагает, что импортер должен получить согласие правообладателя на ввоз в Союз брендированных товаров и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС.

«Комиссия рассматривает эту проблему не только с позиции выбора принципа исчерпания права, но и с учетом защиты прав и законных интересов потребителей, установления жестких требований к импортерам и продавцам товаров», - отметил Аскар Кишкембаев. По мнению представителя ЕЭК, это необходимо в целях препятствия распространению некачественной и опасной продукции, с одной стороны, и развития антимонопольных инструментов для предотвращения злоупотреблений и недобросовестной конкуренции владельцев товарных знаков, с другой.

Среди факторов, влияющих на экономические и социальные показатели государств-членов, Аскар Кишкембаев назвал уровень цен, качество товаров, повышение объема контрафакта, изменение ассортимента продукции, возможность получать гарантийное обслуживание и техническую поддержку и цены на них, изменение доходов госбюджета, уровень безработицы и т.д.

Справка

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) - независимая некоммерческая организация, объединяющая более 500 иностранных компаний, работающих в России. В ассоциацию входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира.​