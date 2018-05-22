В ВКО учителя пожаловались на уменьшение зарплаты вместо обещанного повышения

Учителя, уже получившие долгожданную надбавку, изрядно озадачены.

В Восточно-Казахстанской области преподаватели школ начали получать надбавку за обновленное содержание образования. Однако обещанного роста зарплаты на 30-50 процентов так и не произошло, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

— Я веду 30 часов в классах с обновлёнкой, — рассказывает учитель одной из городских школ. — А доплату начислили только на ставку 18 часов. Объяснили, что больше не положено.

Областное управление образования подтвердило, что установлен потолок по оплате.

— На сегодняшний день доплата учителям первых, вторых, пятых и седьмых классов производится за счёт средств местного бюджета, — поясняет заместитель руководителя управления Асель Каербекова. — Доплата в размере 30 процентов добавляется к основному окладу с учётом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки, которая за неделю составляет 18 часов.

Даже школьнику понятно, что 30 процентов от 18 часов и от 30 часов — это несколько разные цифры. Тем не менее официальный ответ из Министерства образования и науки РК гласит, что в ВКО надбавку учителям начисляют совершенно правильно. Однако в министерстве уже задумались, что такая оплата не соответствует реальным трудозатратам педагогов.

— В настоящее время министерство рассматривает вопрос установления доплаты за работу в условиях обновлённого содержания за все отработанные часы без ограничения учебной нагрузки, — сообщил пресс-секретарь МОН РК Арман Жунусов.

Учителя, уже получившие долгожданную надбавку, изрядно озадачены. Вместо повышения зарплаты они обнаружили её уменьшение, причем существенное. Вот какой расчёт предоставил нам на условиях анонимности один из педагогов:

— После окончания в 2012 году трехмесячных уровневых курсов я, учитель первого уровня и высшей категории, получал доплату 84 тысячи тенге. Моя зарплата составляла 178 тысяч тенге. Когда мы учились, нам говорили, что каждые пять лет можно будет подтверждать свой уровень и продолжать получать доплаты. Но в 2017 году действие сертификата закончилось, и я потерял эти 84 тысячи. Моё жалованье со 178 тысяч тенге сократилось до 94 тысяч. С этого года объявили о новом виде аттестации, но, даже подтвердив статус педагога-мастера, я смогу рассчитывать на доплату всего в 50 тысяч тенге. Соответственно, мой заработок составит 144 тысячи тенге. С доплатой за обновленку, которую, кстати, некоторые до сих пор не получили, я буду получать 154 тысячи тенге. Можно ли сказать, что мне повысили зарплату, если в действительности я потерял 24 тысячи тенге?

Забота о статусе педагога на поверку обернулась экономией на его зарплате. Пока министерство решает, производить ли доплаты за все отработанное время, учитель должен вести две ставки, а получит надбавку лишь за одну. Он затрачивает собственные средства на распечатку заданий каждому ученику, потому что деньги на это в бюджете не заложены. Не мудрено, что педагоги голосуют против реформы ногами, покидая систему образования. Похоже, после столкновения с хитрой математикой министерства желающих расстаться с учительской профессией станет ещё больше.

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