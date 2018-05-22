В Алматы задержали мужчину, который "покусал" девочку возле школы
Ребенку удалось вырваться и убежать.
Фото : скриншот22 мая 2018, 06:44
В Сети появилось видео задержания парня, сообщает Zakon.kz.
В подписях к видео говорится, что этот мужчина якобы напал на девочку возле школы, покусал ее и начал душить. Ребенку удалось вырваться и убежать.
"Придурок, напал на девчонку, укусил за шею. Кусок мяса откусил. Пацаны поймали держат его. Крыша потекла", - говорит голос за кадром.
"Говорят это возле 99 школы сегодня было. Кто в курсе? Есть достоверная информация? Берегите детей, спасибо за спасение девочки", - написала организатор национального движения против сексуального насилия "Немолчи.kz" Дина Смаилова в Facebook.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919388-1437d0ce932c7567f14672911f75d918
Сейчас читают
Читайте также