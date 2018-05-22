Лидеры США и Южной Кореи "сверят часы" перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына

В преддверии саммита США-КНДР Трамп и Мун Чжэ Ин попробуют сблизить свои позиции по решению северокорейской проблемы.

Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, с которым, в первую очередь, планирует обсудить ситуацию на Корейском полуострове и запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.

В преддверии саммита США-КНДР Трамп и Мун Чжэ Ин попробуют сблизить свои позиции по решению северокорейской проблемы: Вашингтон видит полную денуклеаризацию Пхеньяна в качестве главного условия для всех дальнейших переговоров, а Сеул выступает за более мягкий, поэтапный подход.

Встреча президентов в Вашингтоне пройдет на фоне угроз Пхеньяна отменить саммит из-за военных учений США и Южной Кореи, которые ранее не раз становились источником напряженности на Корейском полуострове.

Саммит под угрозой

Подготовка к историческому саммиту США-КНДР началась в марте с оптимистических заявлений Вашингтона и Пхеньяна о готовности к переговорам. Состоявшаяся в апреле в Пханмунджоме встреча лидеров Севера и Юга лишь укрепила ожидания, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся и в мае последовало объявление даты и времени их проведения.

Однако на прошлой неделе КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. Военные США и Южной Кореи уже заявили, что не будут отменять эти и другие запланированные учения, хотя, по данным ряда СМИ, несколько ограничили маневры.

Для Вашингтона это решение Северной Кореи стало неприятным сюрпризом. В Белом доме и госдепе напомнили, что учения носят оборонительный характер, а в марте лидер КНДР, как уверяли представители Южной Кореи, "с пониманием" отнесся к предстоящим маневрам. В администрации США подчеркнули, что ни по каким каналам не получали информацию об отмене запланированного саммита и продолжают готовиться к нему.

Риски для Трампа

Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных заявлений КНДР, стало ясно, что Пхеньян посылает Вашингтону явный сигнал, который не мог не вызвать у Трампа обеспокоенность. Фактически, на кону для президента США сейчас стоит не только урегулирование ядерной проблемы КНДР, но и его личный авторитет как мирового политика, которого некоторые уже поспешили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за пока еще не состоявшееся разрешение кризиса.

В администрации Трампа посчитали, что Пхеньян пытается добиться больших уступок от Вашингтона, ужесточая свою позицию перед саммитом США и КНДР, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. "Они увиливают от прямого ответа, создают дополнительную риторику. Совсем не похоже, что они вообще хотят денуклеаризации", — заявил один из высокопоставленных чиновников.

По сообщению пресс-службы Белого дома, в субботу Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили по телефону последние события на Корейском и подготовку к саммиту 12 июня. Газета New York Times со ссылкой на свои источники в американской администрации пишет, что президент США не мог дождаться встречи с южнокорейским коллегой и поэтому позвонил ему всего за три дня до намеченных на вторник переговоров, чтобы узнать, почему последние заявления КНДР расходятся с тем, в чем ранее Сеул заверял Вашингтон. И, очевидно, с тем, что госсекретарь США Майк Помпео лично слышал от Ким Чен Ына во время их недавней встречи в Пхеньяне.

"Президент Трамп, все больше обеспокоенный тем, что его встреча на высшем уровне в Сингапуре с лидером Северной Кореи в июне может превратиться в политический позор, активно спрашивает у своих помощников и союзников, стоит ли ему рисковать, продолжая подготовку к исторической встрече, на которую он так быстро согласился", — пишет New York Times.

В то же время, по данным издания, пока нет признаков того, что Трамп решил отказаться от саммита.

Разница в подходах

Одним из главных противоречий на сегодняшний день между Вашингтоном и Сеулом остается разный подход к разрешению кризиса на Корейском полуострове. Он включает в себя не только денуклеаризацию, но и комплексное решение вопросов безопасности в регионе, что в идеале было бы возможно через заключение мирного договора между Севером и Югом.

К таким "гарантиям безопасности" КНДР относит вопрос о пребывании американских войск в Южной Корее и военные учения, которые Пхеньян традиционно называет провокационными. Сеул соглашается на поэтапное решение проблем, вызывающих взаимную напряженность, но в Вашингтоне настаивают на "полной подконтрольной и необратимой денуклеаризации" в качестве первого шага для продолжения переговоров по другим вопросам. При этом в администрации США подчеркивают, что "не намерены повторять ошибок прошлого" в переговорах с КНДР.

На прошлой неделе Трамп в традиционной для себя манере сделал взаимоисключающие заявления в рамках одного выступления о будущем КНДР: сначала он сказал, что в Северной Корее не будет "ливийского" сценария, но потом добавил, что он возможен, "если мы не договоримся".

Вряд ли в Сеуле обрадовались таким допущениям о возможности повторения в Северной Корее событий в Ливии, где в 2011 году после военной операции Запада и убийства Муаммара Каддафи началась гражданская война. Поэтому одна из задач Мун Чжэ Ина будет заключаться в том, чтобы свести к минимуму возможность решения проблемы КНДР военным путем и убедить Трампа вести диалог с учетом декларации, принятой лидерами Севера и Юга по итогам встречи в Пханмунджоме в апреле. В этом документе КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Впрочем, под денуклеаризацией всего Корейского полуострова в Пхеньяне понимают и отвод американских ядерных вооружений из региона, так называемого "ядерного зонтика", которым США прикрывают Южную Корею. С этой точки зрения подход КНДР принципиально не изменился и о готовности к исключительно односторонним шагам власти этой страны не говорили.

Таким образом, во вторник у Трампа будет хорошая возможность узнать "из первых рук", что и на каких условиях согласен сделать Ким Чен Ын. Впрочем, как показали недавние события "трудности перевода" вольно или невольно возникают и у южнокорейского лидера при интерпретации слов его северокорейского коллеги.

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