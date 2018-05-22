«Канело» нашли замену Головкину на сентябрьский бой

Тренер Давида Бенавидеса Алекс Ариса заявил, что хотел видеть своего подопечного альтернативным соперником для чемпиона мира IBF, IBO, WBA, WBC Геннадия Головкина 5 мая, но тот предпочел встретиться с Ванесом Мартиросяном.

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброузпрокомментировал альтернативный вариант для Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), если рематч с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) в сентябре не состоится, сообщает Sports.kz.

«Тренер Давида Бенавидеса Алекс Ариса заявил, что хотел видеть своего подопечного альтернативным соперником для чемпиона мира IBF, IBO, WBA, WBC Геннадия Головкина 5 мая, но тот предпочел встретиться с Ванесом Мартиросяном. Ариса сказал, что Бенавидес будет хорошим вариантом для „Канело“ Альвареса, если в сентябре он не встретится в рематче с Головкиным. Очевидно, что Golden Boy не собирается использовать чемпиона WBC в суперсреднем весе в качестве соперника, хотя дата 15 сентября, День независимости Мексики, могла бы вызвать большой интерес», — пишет автор.





