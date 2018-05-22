Казах-полицейский из Нью-Йорка и еще три боксера из Казахстана отстранены от боев

Двое из них в последних боях потерпели первые поражения в карьере.

Четыре казахстанских боксера-профессионала временно отстранены от боев, сообщает Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.com.

Под санкции попали казах-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов (13-1-3, 6 КО), Айдар Шарибаев (7-1, 6 КО), Шынгысхан Тажибай (6-0, 2 КО) и Сагадат Рахманкулов (2-0, 1 КО).

Согласно информации BoxRec, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила Тажибая до 21 мая, а Ниязова - до 27 июня. В отношении Шарибаева (до 27 мая) и Рахманкулова (до 19 июня) решение приняла уже Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Причины подобных санкций пока неизвестны. Не исключено, они носят чисто медицинский характер.

Напомним, свой последний бой Шарибаев провел в апреле этого года, когда досрочно проиграл американцу Эндрю Канчио и потерпел первое поражение в карьере. На кону стоял пояс межконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Похожая участь постигла Ниязова, который 28 апреля в Нью-Йорке уступил по очкам мексиканцу Анхелю Саринану.

Рахманкулов и Тажибай выходили на ринг также в апреле, но свои бои выиграли.