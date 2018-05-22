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Дочь Атамбаева показала сына

Публикация приурочена ко Дню матеари.

Фото : Вечерний Бишкек22 мая 2018, 08:46

Дочь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в честь Дня матери опубликовала в соцсети фотографии своего сына Таира, передает "Вечерний Бишкек".

"С Днём матери, дорогие Мамы. Наверное, каждая из вас согласится, что с появлением ребёнка меняется всё. Каждой маме кажется, что ее ребёнок - самый чудесный. Пусть так будет всегда, пусть эта сокровенная связь между нами всегда будет такой крепкой и трепетной. И пусть не всегда всё просто и легко. Зато так здорово иметь возможность чувствовать Абсолютную Любовь и расти вместе с малышом. Берегите себя", - написала Алия Шагиева в День Матери.


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