Lada Priora снимут с конвейера

Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии.

«АвтоВАЗ» снимет с конвейера автомобили Lada моделей Priora, Granta и Kalina. Им на смену придут другие — обновленные, сообщает во вторник, 22 мая, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечает издание, в производственном плане завода на июль машин уже нет.

Автопроизводитель поясняет, что прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.

Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии. В 2009 и 2012 году она была самой популярной среди покупателей машиной в России. В апреле 2017 года количество выпущенных Priora достигло миллиона.

Источник: Lenta.ru

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