Назван бой, который Головкину лучше провести в Казахстане
22 мая 2018, 08:59
Если бы этот бой прошел в одной из европейских стран, то, вероятно, он принес бы больше дохода — но только при условии, что был бы хорошо раскручен.
Как рассказал Sports.kz Алекс Нуньес, редактор Frases de Boxeo, редактор и репортер сайта Prboxea.com, если бы обязательная защита Геннадием Головкиным своего пояса чемпиона Мира среди профи по версии IBF в бою с Сергеем Деревянченко где-то и была бы востребована, то — в Казахстане.
— Сергей Деревянченко, на самом деле, не признан в Соединенных Штатах, так что, вероятно, его бой с Геннадием Головкиным не был бы поединком, который хочет видеть местная публика. Если бы этот бой прошел в одной из европейских стран, то, вероятно, он принес бы больше дохода — но только при условии, что был бы хорошо раскручен. Может быть, стоило бы сделать это в Казахстане? — задается вопросом эксперт из-за океана.
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