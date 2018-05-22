Кто должен платить при входе на территорию природных парков

Предусмотрена ли плата за вход для пешеходов и велосипедистов?

Должны ли платить за вход на территорию природных парков пешеходы и велосипедисты, журналисту Zakon.kz сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Поводом для обращения стал пост, размещенный в группе kris_p_almaty на станице в instagram:

«Господа, до каких пор еще будут требовать оплату с велосипедистов на экопосту на Иссыкское озеро? Выбегают на дорогу хватают на ходу, перекрывают дорогу! Требуют за проезд как за туристов которые едут туда на пикники! Нигде, ни на одном экопосту в Алматинской области не берут денег за проезд на велосипеде, даже наоборот открывают шлагбаум и желают счастливого пути, но на Иссыкском какие то не люди! Просьба донести до руководства этих товарищей, что нужно уважать спортсменов которые популизируют здоровый образ жизни, а не едут засерать нашу с вами общую природу!!!», - говорится в сообщении.

За комментариями о законности этих действий, мы обратились в Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК.

Как сообщили в ведомстве, согласно подпункта 5 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях» основными принципами в области особо охраняемых природных территорий является платность использования особо охраняемых природных территорий.

Плата за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в научных, эколого-просветительных, культурно-просветительных, учебных, туристских, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях осуществляется на основании ст. 589-592 Налогового Кодекса РК.

Согласно пункта 1 статьи 590 Налогового кодекса РК плата взымается с физических и юридических лиц, использующих ООПТ Республики Казахстан. Кроме того, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории, в соответствии пунктом 1 статьи 591 ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета 0,1 МРП, установленного законом о республиканском бюджете, и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

«В связи с этим вход на территорию природных парков для пешеходов, велосипедистов, пассажиров автобусов и другого автотранспорта платный. Исключение предусмотрено только для физических лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий и природоохранные организации, определенные Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях. При этом, согласно Налогового законодательства скидки за использование ООПТ школьникам, пенсионерам и инвалидам не предусмотрены», - пояснили в комитете.

Также было отмечено, что для сбора оплаты на основных дорогах, ведущих на территорию ООПТ установлены контрольно-пропускные пункты (КПП) на которых ведется дежурство инспекторами, и согласно Правил посещения ООПТ на КПП имеется журнал регистрации посетителей ООПТ и бланки строгой отчетности. При въезде посетителям выдается пропуск на посещение ООПТ и к нему прикладывается квитанция об оплате. Если же чек посетителям на руки не выдается, то, как заверили в ведомстве, об этом следует сообщить непосредственно в Комитет лесного хозяйства и животного мира и пообещали обязательно разобраться.

Так же в ведомстве пояснили из чего складывается установленная цена. Все это четко отражено в приложении 16 к приказу и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 31 мая 2017 года № 17-1/158 «Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями».

«В перечень оказываемых платных услуг входят предоставление туристских маршрутов и троп, смотровых площадок, бивачных полян из расчета на одного человека в день, также предоставление стоянок для автотранспорта из расчета одного места в сутки и т.д. С установленными тарифами можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира», - дополнили в комитете.

Владимир Демидов

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