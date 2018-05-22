Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Состояние Иосифа Кобзона повергло в шок его поклонников

На кадрах видно, как 80-летний кумир миллионов поклонников нетвердо ступает, поддерживаемый под руку помощником.

Фото : Пятый канал22 мая 2018, 09:58

Видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева, на котором народный артист СССР Иосиф Кобзон с трудом передвигается, попало в сеть, сообщает Пятый канал.

На кадрах видно, как 80-летний кумир миллионов поклонников нетвердо ступает, поддерживаемый под руку помощником.

Видео снял и выложил в сеть один из гостей творческого вечера. Кадры моментально разлетелись по интернету.

Поклонники Иосифа Кобзона разделились на два лагеря — одни осуждают певца и говорят, что он, будучи не очень здоров, не должен был появляться на публике. Другие — наоборот требуют снисхождения к 80-летнему артисту.

«Молодец! Держится…» - пишет один из комментаторов в ответ на злобные месседжи вроде «Совсем как мумия...», «Еле идет…» и пр. Многие восхищаются мужеством народного артиста СССР и желают ему здоровья и долголетия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Иосиф Кобзон попал в больницу из-за проблем с сердцем.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты