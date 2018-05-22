Состояние Иосифа Кобзона повергло в шок его поклонников

На кадрах видно, как 80-летний кумир миллионов поклонников нетвердо ступает, поддерживаемый под руку помощником.

Видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева, на котором народный артист СССР Иосиф Кобзон с трудом передвигается, попало в сеть, сообщает Пятый канал.

На кадрах видно, как 80-летний кумир миллионов поклонников нетвердо ступает, поддерживаемый под руку помощником.

Видео снял и выложил в сеть один из гостей творческого вечера. Кадры моментально разлетелись по интернету.

Поклонники Иосифа Кобзона разделились на два лагеря — одни осуждают певца и говорят, что он, будучи не очень здоров, не должен был появляться на публике. Другие — наоборот требуют снисхождения к 80-летнему артисту.

«Молодец! Держится…» - пишет один из комментаторов в ответ на злобные месседжи вроде «Совсем как мумия...», «Еле идет…» и пр. Многие восхищаются мужеством народного артиста СССР и желают ему здоровья и долголетия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Иосиф Кобзон попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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